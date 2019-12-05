غرفة دبي تختتم أسبوع الإستدامة 2019





أنتهت اليوم فعاليات "أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019" والذي أقيم تحت شعار "عالم من غير نفايات"، وكشف الحفل الختامي عن إعادة تدوير أكثر من 35 ألف قارورة بلاستيكية و10 أطنان من الورق و66 طنا من النفايات خلال حملة "تقليل النفايات وإعادة تدويرها" التي نظمتها على هامش الأسبوع وبمشاركة القطاع الخاص وعدد من المدارس في الإمارة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".





وأكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أهمية تنظيم مبادرة "أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019" حيث شكلت منصة مثالية لمجتمع الأعمال والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال لمناقشة أبرز قضايا إدارة وتقليل النفايات واتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز تأثيرها الاجتماعي ..لافتا إلى أن هذه المبادرة فرصة لاستعراض مسائل الاستدامة التي تهم مجتمع الأعمال وتقييم المستويات الحالية للتقدم في هذا المجال بالإضافة إلى تحديد المجالات الرئيسية التي يمكن للشركات من خلالها تعزيز نهجها في إدارة النفايات.





وأضاف الغرير أن الهدفنا من مبادرة أسبوع الاستدامة هو توفير النصائح والتوصيات والبرامج التي تعزز الممارسات المسؤولة والمستدامة في عمليات استراتيجيات الشركات والمؤسسات المشاركة خاصة المتعلقة بتبني الاستراتيجيات العملية لإدارة النفايات ..موضحا أن هذه المبادرة لم تقتصر على نشر الوعي بين الشركات حول كيفية إدارة وتقليل النفايات فقط بل زودت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرفة والأدوات التي يمكن استخدامها لتوسيع جهود الاستدامة في المستقبل وتصبح أمثلة رائدة في مجالاتها.





وسلط "أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019" الضوء على إدارة النفايات وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تحويل 75% من جميع النفايات البلدية الصلبة بطرق بديلة عن الطمر ومدافن النفايات حيث شمل الأسبوع سلسلة من الفعاليات والندوات والمبادرات لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة وتقليل النفايات مثل "حوار الرؤساء التنفيذيين" وطاولة نقاش مستديرة حول دور الشركات للمساعدة في تقليل النفايات ومعرضاً لحلول النفايات بالإضافة إلى ورشة عمل حول تقليل النفايات الغذائية.





وتخللت فعاليات الأسبوع كذلك ورشة عمل حول كيفية تقليل النفايات الغذائية وذلك في فندق فيرمونت النخلة حيث استعرض المشاركون الفوائد المالية لاعتماد استراتيجيات عملية تمكن الشركات من الحد من النفايات وإعادة استخدامها وأهمية تقليل النفايات الغذائية لتحقيق أهداف الاستدامة.





كما نظمت الغرفة خلال الأسبوع معرض حلول النفايات بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات والمدارس في الدولة حيث استعرضوا الحلول والممارسات المبتكرة والذكية لتقليل النفايات وإعادة تدويرها.