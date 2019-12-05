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رسميًا.. إيفرتون يقيل مدربه البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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علي نبوي
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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي إقالة البرتغالي ماركو سيلفا من تدريب الفريق على خلفية النتائج السلبية للفريق هذا الموسم.
ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" بيانًا أعلن فيه إقالة المدرب البرتغالي من منصبه، مؤكدًا مغادرته للنادي عقب الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق.
وأضاف النادي في بيانه بأن النادي يوجه الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية ومتمنيًا له التوفيق في المستقبل.
وكان إيفرتون قد تلقى الخسارة أمس أمام مضيفه ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين في ديربي الميرسيسايد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ترتيب الدوري الإنلجيزي :-
1- ليفربول 43 نقطة
2- ليستر سيتي 35 نقطة
3- مانشستر سيتي 32 نقطة
4- تشيلسي 29 نقطة
5- ولفرهامبتون 23 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- كريستال بالاس 21 نقطة
8- توتنهام 20 نقطة
9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة
10- أرسنال 19 نقطة
11- بيرنلي 18 نقطة
12- بورنموث 16 نقطة
13- وست هام يونايتد 16 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 16 نقطة
15- أستون فيلا 15 نقطة
16- برايتون 15 نقطة
17- ساوثامبتون 15 نقطة
18- إيفرتون 14 نقطة
19- نورويتش سيتي 11 نقطة
20- واتفورد 8 نقاط
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