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يلا شوت koooraextra مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون كورة لايف مباراة arsenal يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون اونلاين

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة أرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم 5 / ديسمبر / 2019 الدوري الانجليزي، يفتح ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن أبوابه في العاشرة والربع مساء اليوم الخميس، لمباراة أرسنال الذي يستضيف فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" موسم 2020/2019، ويسعى الجانرز للعودة لطريق الإنتصارات، حيث لم يستطيع الفريق الفوز في آخر ثماني مباريات لعبها بالبريمييرليج والدوري الأوروبي، مما دفع إدارة الفريق اللندني من إقالة المدير الفني للفريق الألماني أوناي أيمري من الإدارة الفنية للفريق، وقاد أيقونة الفريق التاريخي المباراة الماضية وتعادل الفريق في أولى مبارياته تحت قيادة السويدي "فريدي ليونبرج" أمام نوريتش سيتي بهدفين لمثلهما على الجانب الآخر فإن فريق برايتون يسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام الجانرز ومحاولة خطف نقاط المباراة الثلاثة وزيادة معاناة الجانرز، وقدم برايتون مباراة كبيرة الجولة الماضية أمام ليفربول أنتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف، في المباراة التي شهدت طرد حارس الريدز البرازيلي أليسون بيكر، وكان برايتون على مقربة من إدراك التعادل، لكن دفاع الريدز وقف أمامهم بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول، ويحتل أرسنال المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فريق برايتون في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.



بطاقة مباراة آرسنال Vs برايتون.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 15).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : الإمارات .
المعلق : نوفل باشي .

موعد أرسنال وبرايتون:
في تمام الساعة الــ 11:15 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الــ 10:15 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الــ 10:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الــ 10:15 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الــ 10:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

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