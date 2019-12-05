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المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس "الخليج العربية الـ 24" على حساب قطر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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فاز منتخب الأخضر السعودي على نظيره القطري بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجنوب في دور الأربعة من البطولة، وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربية الـ 24.

هذا وسجل هدف الأخضر عبدالله الحمدان من ضربة رأسية مميزة فاجأ بها الحارس القطري عندي الدقيقة (28) من الشوط الأول، وتكسرت كل المحاولات القطرية لإدارك التعادل أمام الدفاع القوي للأخضر، فيما حاول عدد من لاعبي الأخضر تعزيز الهدف الأول، وجاءت أبرز الفرص التي أتيحت للأخضر في التسديدة القوية للاعب محمد كنو التي ارتطمت بالعارضة.

وبهذه النتيجة سيواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني في نهائي البطولة، يوم الأحد المقبل.

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كأس الخليج العربية كأس قطر المنتخب السعودي المنتخب المملكة السعودية الخليج العربية الخليج

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