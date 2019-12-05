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عميد هندسة ليفربول: 41 ألف جنيه إسترليني متوسط راتب الأستاذ الجامعي سنويا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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المهندس أحمد الشيخ
المهندس أحمد الشيخ
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الشيخ، عميد كلية هندسة جامعة ليفربول ببريطانيا، إن عدد الطلاب بالجامعة 1200 طالب مقسمين على أقسام الكلية، وتعد أقسام الهندسة الطبية والاتصالات والمدني من الأقسام الهامة بالجامعة.

وأشار "الشيخ"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن جامعة ليفربول لها ميزانتين، إحداهما لتعيين الأساتذة يصل إلى 10 مليون جنيه إسترليني، والميزانية الأخرى للإنفاق على الجامعة كطباعة الأوراق وتقدر بنحو 2 مليون جنيه إسترليني.

وأَضاف أن الحكومة تقدم المعدات للجامعة كمنحة، لافتًا إلى أن الأستاذ الأكاديمي بالجامعة له دورين، إحدهما التدريس للطلاب، والدور الآخر عبارة عن مقاول خاص لتوفير المال للإنفاق على الأبحاث، لافتًا إلى أنه يتم تقييم الأستاذ الجامعي مرة سنويا على أساس الشرح للطلاب، والدخل الذي يدره من الأبحاث، منوهًا بأن راتب الأستاذ الجامعي في جامعة ليفربول الحاصل على دكتوراه يكون 41 ألف جنيه إسترليني بدون حساب الضرائب.
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الكلمات المفتاحية

هندسة ليفربول دي ام سي جامعة ليفربول المهندس أحمد الشيخ

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