نيابة شربين تخلي سبيل عامل المدرسة الثانوية الفنية

قررت نيابة شربين في محافظة الدقهلية، إخلاء سبيل عامل المدرسة الثانوية الفنية الذي ألقى القبض عليه على أثر استخدام مبيد حشري، لتطهير مكان نفوق قطة داخل مخزن المدرسة ونتج عنه إصابة ٨٦ طالبة.



يشار أن على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، قرر استبعاد مدير مدرسة الثانوية الفنية بشربين عقب واقعة نفوق قطة وإصابة ٨٦ طالبة باختناقات إثر استخدام مبيد حشري.



وفتحت المديرية التحقيق مع مدرس الفصل والعامل الذي رش المبيد الحشري.



وانتظمت العملية الدراسية، اليوم الخميس، داخل مدرسة الثانوية الفنية بشربين في الدقهلية، والتي شهدت أمس تعليقا للدراسة في الفترة المسائية إثر واقعة القطة النافقة وإصابة ٨٦ من الطالبات باختناقات بسبب رش مادة مطهرة.



يشار إلى أن المدرسة تابعة لإدارة شربين التعليمية، وبدأت الواقعة أمس باكتشاف عامل المدرسة وجود قطه نافقة بفصل دراسي وتصاعد رائحة كريهة من الفصل.



وتم إزالة القطة النافقة من الفصل وتطهيره من قبل عامل المدرسة بمادة نصر لاثيون مما أدى إلى انبعاث رائحة نفاذة.