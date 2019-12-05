تعرف على موعد حجز تذاكر حفل حماقي في موسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، التي تقوم بنتظيم حفلات موسم الرياض، على أن حجز التذاكر لحفل محمد حماقي متاح الان. ومن المقرر أن تقام يوم الخميس 12 ديسمبر بموسم الرياض .





كما نشر الفنان محمد حماقى ، صورة لها ،على حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجر ام" :" استنونى فى الرياض يوم الخميس 12 ديسمبر تقدروا تحجزوا التذاكر من اللينك فى البايو " ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .





يشار أن الفنان محمد حماقي احيا حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية بحضور أكثر من ٥٠ ألف من الشباب حيث

افتتح الفنان محمدحماقي الحفل الكبير بالاسكندرية بأغنية "نفسي ابقي جنبه" فى وسط صيحات و هتافات من الإعجاب بعدها علق حماقي قائلا " وحشتوني..انا بعشق إسكندرية وجمهورها.. وسعيد بالتواجد معكم " خاصة مع وجود الآلاف من المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية والجنسيات العربية ممن حرصوا على حضور الحفل".



وايضا الفنان محمد حماقى كان على حرص أن يقديم عدد من أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده" منها "يزلزل"،"ياستار"، "صور"،"من البداية"،"واعمل ايه" و"قالوا عنك" والتي أشعلت جميعها وصلات الرقص المتتالية بالإضافة إلى عدد من أغانيه التي تألق بها طوال طريقه الفني الذي تخطي الـ ١٦ عاما من النجاحات المتتالية منها "من قلبي بغني"،"اجمل يوم"،"دنيتي اتغيرت"،"واحدة واحدة" و"مابلاش" وكان جمهوره يردد أغانيه وسط أجواء من الإثارة والتشويق .





البوم "كل يوم من ده" الذى حقق نجاحاً كبيراً والذى يضم 15 اغنية منهم" صور" ويزلزل ،وقالوا عنك ،من البداية و رسمك فى خيالى، غربة، راضينى، ياستار كل يوم من ده، ليلى، بقيت معاه، كفاية حلول وسط، عيونى سهرانة، قدام الناس ، الحكاية حكايتنا.