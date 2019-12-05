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طارق حجي: القوات المسلحة أنقذت مصر من مصير سوريا والعراق

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:50 م
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طارق حجي
طارق حجي
كساب أحمد
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قال المفكر الليبرالي طارق حجي، إن مصر في خطر دائم، إذا لم تكن هناك قوات مسلحة قوية، لافتًا إلى أن مصر مرت من مصير العراق وسوريا، بسبب وجود جيش قوي صلب غير طائفي، لا يفرق بين المسلم والمسيحي.

وتابع "حجي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أداء القوات المسلحة أعلى في كافة الخدمات، ولذلك يجب أن تقود القوات المسلحة التنمية في مصر، معقبًا: "مينفعش ميبقاش في مصر حد بيشتغل كويس إلا القوات المسلحة".

وشدد على ضرورة النهوض بكافة العناصر في مؤسسات الدولة، خاصة أن من يعمل في القوات المسلحة مواطنين مثلهم مثل باقي المواطنين الموجدين في المؤسسات.
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الكلمات المفتاحية

طارق حجي صدي البلد سوريا والعراق توك شو برنامج نظرة

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