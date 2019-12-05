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"كورة لايف" Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ارسنال GOAL PLUS

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:43 م
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مشاهدة مباراة ارسنال
مشاهدة مباراة ارسنال
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يستضيف فريق آرسنالنظيره برايتون، غدًا الخميس، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز، لحساب الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعد هذا اللقاء الثاني للفريق اللندني عقب إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يتولى حاليًا المدير الفني فريدي ليونبيرج المهمة الفنية بشكل مؤقت.

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

وفي المباراة الأولى لليونبيرج تعثر آرسنال في الجولة الماضية أمام نورويتش سيتي، وتعادل معهم على أرضهم بهدفين لمثلهما.

ويتواجد فريق آرسنال بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة وهو نفس رصيد شيفيلد يونايتد صاحب المركز التاسع، بينما يأتي فريق برايتون في المركز الـ 16 بـ 15 نقطة.


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