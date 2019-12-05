Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أرامكو" تعلن تحديد سعر الطرح السهم الواحد عند "32 ريالاً"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، مساء اليوم الخميس، إنتهاء فترة بناء سجل الأوامر وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريالا سعوديًا للسهم الواحد.

وأوضحت أرامكو، في بيان، أن "حجم الطرح، بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء، وصل إلى 3000.000.000 سهم، يشار إليها مجتمعة بـ"أسهم الطرح"، ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة"، مؤكدة على أن مجموع طلبات الاكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة، بلغ 397 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 106 مليار دولار أمريكي.

وتابع البيان، وبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح «بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء، وتبلغ قيمة الطرح 96.0 مليار ريال سعوي "25.6 مليار دولار أمريكي" بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء.

وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5% من رأس مال الشركة)، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة) بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين.

وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح الكلي 3.450.000.000 سهم بقيمة 110.4 مليار ريال سعودي "29.4 مليار دولار أمريكي".

وقالت شركة أرامكو، إن المساهم البائع قام بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء، ويشار إليه فيما يلي بـ"خيار الشراء"، من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450.000.000 سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح، ويشار إليها فيما يلي بـ"أسهم التخصيص الإضافي" بسعر الطرح النهائي.

وأضافت الشركة، وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري، خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية ( تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا تقويميًا بعد ذلك.

وأوضحت أرامكو، أنها ستعيد فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت للمكتتبين، يوم الخميس القادم، الموافق 12 ديسمبر، معلنة أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة، في 8 ديسمبر 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال المملكة السهم الواحد السعودية أرامكو

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ يوم

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

منذ ساعتين و 11 دقيقة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"أرامكو" تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها

"ستاندرد آند بورز": اكتتاب "أرامكو" سيسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد السعودي

"ستاندرد آند بورز": حصيلة طرح "أرامكو" سترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة

اليوم.. السعودية تترقب أكبر اكتتاب عالمي للأفراد والمؤسسات

"أرامكو" تحدد سعرها للاكتتاب بين 30 و32 ريالا للسهم

"أرامكو" تعلن رسميًا سعر سهمها في البورصة.. تعرف عليه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

08:20 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status