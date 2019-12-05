"أرامكو" تعلن تحديد سعر الطرح السهم الواحد عند "32 ريالاً"





أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، مساء اليوم الخميس، إنتهاء فترة بناء سجل الأوامر وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريالا سعوديًا للسهم الواحد.





وأوضحت أرامكو، في بيان، أن "حجم الطرح، بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء، وصل إلى 3000.000.000 سهم، يشار إليها مجتمعة بـ"أسهم الطرح"، ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة"، مؤكدة على أن مجموع طلبات الاكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة، بلغ 397 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 106 مليار دولار أمريكي.





وتابع البيان، وبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح «بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء، وتبلغ قيمة الطرح 96.0 مليار ريال سعوي "25.6 مليار دولار أمريكي" بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء.





وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5% من رأس مال الشركة)، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة) بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين.





وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح الكلي 3.450.000.000 سهم بقيمة 110.4 مليار ريال سعودي "29.4 مليار دولار أمريكي".





وقالت شركة أرامكو، إن المساهم البائع قام بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء، ويشار إليه فيما يلي بـ"خيار الشراء"، من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450.000.000 سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح، ويشار إليها فيما يلي بـ"أسهم التخصيص الإضافي" بسعر الطرح النهائي.





وأضافت الشركة، وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري، خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية ( تداول) وتنتهي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا تقويميًا بعد ذلك.





وأوضحت أرامكو، أنها ستعيد فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت للمكتتبين، يوم الخميس القادم، الموافق 12 ديسمبر، معلنة أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة، في 8 ديسمبر 2019.



