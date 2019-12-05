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محافظ الدقهلية يوافق على إغلاق 106 منشأة غذائية مخالفة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:45 م
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بوابة الفجر
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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إغلاق 106 منشأة غذائية مخالفة لوجود خطر داهم وعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بعد حملة للتفتيش والرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع.

وأشار محافظ الدقهلية إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بحملة للمرور والتفتيش على 326 منشأة اسفرت عن تحرير 161محضر جنحة صحية،وإعدام 1678 كيلو أغذية متنوعة و447 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية وضبط 1026 كيلو أغذية.

واكد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة،والذي أشار إلى المرور على 326 من المنشآت الغذائية وإرسال601عينة للمعامل للتحليل.
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