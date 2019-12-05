يلا arsenal كورة ماتش مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال اليوم بث مباشر كورة لايف مباراة ارسنال

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الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:43 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر اليوم 5-12-2019 في الدوري الانجليزي
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معرفة موعد مباراة ارسنال وبرايتون اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : نوفل باشي
الساعة : 10:15 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:15 مساء بتوقيت السعودية

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