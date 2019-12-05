يلا arsenal كورة ماتش مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال اليوم بث مباشر كورة لايف مباراة ارسنال

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر اليوم 5-12-2019 في الدوري الانجليزي

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معرفة موعد مباراة ارسنال وبرايتون اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : نوفل باشي

الساعة : 10:15 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:15 مساء بتوقيت السعودية



