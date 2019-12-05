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ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد قطر 1-0 في نصف نهائي خليجي 24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد قطر
ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد قطر
حسن شحاتة
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ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد قطر، حيث تمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوزا صعبا على نظيره المنتخب القطري الأول لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد "الوكرة" في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، ليصطدم بنظيره البحريني في المباراة النهائية.

ملخص وأهداف مباراة السعودية ضد قطر 1-0 في نصف نهائي خليجي 24

وأنطلقت المباراة بحذر كبير من جانب الفريقين، قبل أن يشعل المهاجم عبدالله الحمدان المباراة بهدف الفوز لصالح الأخضر السعودي، في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعد ارتكاب خطأ فادح من سعد الشيب، حارس مرمى العنابي، عقب خروجه من مرماه للأمساك بالكرة ليباغته الحمدان برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح.

وواصل العنابي هجماته المستمرة لإحراز هدف التعادل، دون فائدة تذكر، لينتهي الشوط الأول من المباراة النارية، بهدف دون رد للأخضر السعودي، ليدخل العنابي الشوط الثاني وسط إصرار كبير على إدراك التعادل.

ليبدأ العنابي الشوط الثاني بهجوم شرس محاولا إدراك هدف التعادل، في ظل استبسال كبير من مدافعي المنتخب السعودي واعتمادهم على الهجمات المرتدة، ليفشل العنابي في هز شباك الأخضر السعودي، ليحافظ المدرب هيرفي رينارد على تقدمه طوال أحداث المبارة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0 لصالح الاخضر السعودي.

تشكيل السعودية وقطر في المباراة:

وكان المنتخب السعودي قد بدأ المباراة كالتالي:
في حراسة المرمى: فواز القرني.
في خط الدفاع: ياسر الشهراني ومحمد خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام.
في خط الوسط: عبدالله عطيف ومحمد كنو وعبد الإله المالكي وهتان باهبري ونواف العابد.
في خط الهجوم: فراس البريكان.

بينما بجأ المنتخب القطري المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: سعد الشيب.
في خط الدفاع:بيدرو، طارق سلمان، عبدالكريم حسن، حسن الهيدوس.
في خط الوسط: أكرم عفيف، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، سالم الهاجري، بوعلام خوخي.
في خط الهجوم: المعز على.
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