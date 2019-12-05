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السعودية ضد قطر.. نتيجة المباراة والملخص والأهداف

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:37 م
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السعودية ضد قطر
السعودية ضد قطر
محمد مرعي
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تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر بفوزه الثمين 1 _ صفر على نظيره القطري، اليوم الخميس في مباراتهما بالمربع الذهبي للبطولة على استاد "الجنوب" في الدوحة.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف، سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 28 .



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