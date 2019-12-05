"بفستان أسود.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام

تألقت الفنانة ياسمين صبري بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت بفستان باللون الأسود.



وأشاد الجمهور بجمال إطلالتها ورقي اختيارها لملابسها والتنسيق بين ألوانها، وذلك من خلال خاصية التعليقات، عبر إنستجرام.



وكانت ياسمين صبري قد حصدت نجاحًا كبيرًا بمشاركتها في بطولة مسلسل حكايتي الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني المنصرم.



مسلسل "حكايتي" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهني، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سنيرجي.



على صعيد آخر، كانت ياسمين صبري قد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد بعنوان "فرصة تانية" تمهيدًالعرضه للمشاركة به في السباق الدرامي برمضان المقبل.



"فرصة تانية" تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج سينرجي لمالكها تامر مرسي.