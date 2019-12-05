موعد مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"





ضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره البحريني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، المقام في قطر.



موعد مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي خليجي 24:-



من المقرر أن يواجه المنتخب السعودية منتخب البحرين، مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي.



ويقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.



القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في نهائي خليجي 24:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".



وخطف المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي بالبطولة.



وأحرز عبد الله الحمدان هدف اللقاء الوحيد لصالح السعودية، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.



فيما تأهل المنتخب البحريني إلى الدور النهائي، بعد فوزه على المنتخب العراقي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، في مباراة اليوم من نصف نهائي كأس الخليج العربي.







