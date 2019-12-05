مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بضربات الجيش والشرطة الاستباقية ضد الإرهاب



جاء ذلك فى تعليق مرصد الإفتاء على بيان وزارة الداخلية اليوم الخميس بتمكن قوات الشرطة من قتل 3 إرهابيين فى سيناء بعد تبادل لإطلاق الرصاص، والعثور بحوزتهم على "2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الذخيرة – 2 قنبلة يدوية".



وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر.



وأكد مرصد الإفتاء أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.



وشدد المرصد على ثقة كافة أبناء الشعب المصري فى استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.



ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.



من جانبها أكدت وزارة الداخلية فى بيانها أن هذه العملية تأتى استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ بعض العمليات العدائية التى أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن.



أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، اليوم الخميس، بتضحيات وبسالة رجال القوات المسلحة والشرطة فى توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء.