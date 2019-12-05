إعلام القاهرة تفوز بالميدالية البرونزية في مهرجان الشارقة الجامعي الأول للأفلام

يتناول الفيلم الذي أنتجه طلاب الفرقة الرابعة وأشرفت عليه الاستاذة هبة فتحي المدرس المساعد بقسم الاذاعة والتليفزيون، ثلاثة من المهن التي يمثل الزمن عاملا مهما فيها مثل المطافيء والاسعاف والنجدة، من خلال إلقاء الضوء علي بعض المواقف الحياتية والانسانية فيها.



وصرحت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام، بأن هذا الفوز المهم على المستوى العربي يأتي تأكيدا علي مستوى المهنية والاحترافية التي تعمل بها منظومة التدريب الاعلامي بالكلية بصفة عامة وبقسم الاذاعة والتليفزيون بصفة خاصة، ويمثل نقلة نوعية مهمة في أداء الطلاب ومستوى تدريبهم، وأشارت إلى أن التدريب الإذاعي والتليفزيوني بالكلية يرقي حاليا إلى مستوى المؤسسات الاحترافية.



من ناحيته، أشار الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، إلى أن هذا الفوز يمثل تتويجا لجهود فريق التدريب بقسم الاذاعة والتليفزيون، ويمثل دافعا قويا لاستكمال هذا الجهد المتميز.





وأشار إلى بذل ادارة الكلية لجهود جبارة من أجل توفير كافة الامكانات التدريبية للطلاب ورفع مستواهم العملي جنبا إلي جنب مع الحانب النظري، من أجل التكامل بين النظرية والتطبيق.

