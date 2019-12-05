نتيجة مباراة السعودية وقطر، حيث حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزا صعبا على نظيره القطري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "الوكرة" ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، ليضرب موعدا مع المنتخب البحريني في المباراة النهائية.ب



نتيجة مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 24

وبدأت المباراة وسط حذر كبير كبير من جانب المنتخبين، قبل أن ينجح المهاجم عبدالله الحمدان من خطف هدف المباراة الوحيد لصالح الأخضر السعودي، في الدقيقة 28 من زمن المباراة، بعد خطأ فادح من حارس المرمى سعد الشيب، أثر خروجه من مرماه محاولا التقاط الكرة ليفاجأه الحمدان برأسية رائعة سكنت الشباك بنجاح.



وحاول المنتخب القطري الأول لكرة القدم تعديل النتيجة في الشوط الاول لكن دون نتيجة تذكر، لينتهي الشوط الاول بهدف نظيف للأخضر السعودي، ودخل العنابي الشوط الثاني وعينه على إدراك التعادل.



وأشتعلت المباراة في الشوط الثاني في ظل هجوم شرس من المنتخب القطري الأول لكرة القدم محاولا تعديل النتيجة في ظل استبسال كبير من مدافعي الأخضر السعودي واعتمادهم على الهجمات المرتدة، ليفشل المنتخب القطري في هز شباك أبناء المدرب هيرفي رينارد طوال أحداث الشوط.



لينتهي اللقاء بنتيجة هدف دون رد لصالح الاخضر السعودي، ليخطف بطاقة العبور الثانية للدور النهائي، ليصطدم مع نظيره البحريني، في مواجهة نارية مرتقبة بينهما.