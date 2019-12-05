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ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل موقعة كأس مصر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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يفقد الاتحاد السكندري رباعي الفريق الد قمر وأحمد نبيل مانجا ومحمود رزق وهشام محمد في لقاء كأس مصر أمام نادي النصر.

يواجه الاتحاد السكندري نظيره نادي النصر الأحد 8 ديسمبر، على ملعب الاسكندرية، في إطار مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

ويتغيب الثلاثي منجا ورزق وقمر عن مواجهة كأس مصر للإيقاف، أما هشام محمد لن يتواجد مع زعيم الثغر بسبب لظروف وفاة والده.

من ناحية أخرى شدد أحمد رفعت نجم الاتحاد السكندري على صعوبة مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية.

وقال رفعت :"سعيد بتواجدي مع الاتحاد واسعى لتحقيق أهداف النادي".

وأضاف :"جمهور الاتحاد رائع وأتمنى اسعادهم وعودة الفريق لمكانته الطبيعية في الفترة المقبلة".

وتابع :"لم اعتاد على التواجد في أي فريق ولا يوجد لدي دور فيه وكنت اطمح لتقديم شئ للزمالك وكنت أتمنى عدم رحيلي عن النادي".

واختتم رفعت تصريحاته قائلاً :"مواجهتنا مع الإسماعيلي في البطولة العربية لأنه فريق قوي للغاية ولو فزنا سيكون فوز صعب للغاية وكنت أتمنى عدم مواجهتهم".
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