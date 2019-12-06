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بعد اعتزال هاني سعيد.. تعرف على أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
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هاني سعيد
هاني سعيد
كلينتون يسرى
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أعلن هانى سعيد، نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 39 عامًا، بعد رحلة فى الملاعب استمرت لمدة عشرين عام، مع الأندية والمنتخب الوطنية، بداية من ناشئي الأهلي إلى تجربة الاحتراف في إيطاليا عبر عدة أندية على رأسها فيورنتينا وباريس ميسينا وبيروجيا، وأيضًا مونز البلجيكي، واستطاع أن يفوز مع المنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا مرتين عام 2006 و2008.

وترصد الفجر خلال السطور التالية أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا:

هاني رمزي
يعد هاني رمزي، لاعب الأهلي السابق، أحد أبرز اللاعبين الذين استطاعوا أن يتركوا بصمة في الملاعب الأوروبية، بعد ما قضى أكثر من 15 عام في القارة الأوروبية، حيث بدأ مشوار احترافه الأوروبي بعد كأس العالم 1990 وهو فى سن العشرين، بعد الانتقال لصفوف نادي نيوشاتل السويسرى، وفي صيف 1994 ينتقل هاني رمزي إلى نادي فيردر بريمين أحد الأندية الكبرى في ألمانيا مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل نادي كايزرسلاوترن عام 1998، وأحرز العديد من الأهداف مع الفريق والبطولات، ثم انتقل إلى عدة أندية قبل أن يقرر الاعتزال عام 2005.

أحمد حسن
بدأ النجم المصري أحمد حسن مسيرته الاحترافية في عام عام 1998، بعدما أنتقل إلى صفوف نادي كوجالي سبور التركي، وقضى موسمين هناك قبل أن ينتقل إلى نادي دينيزليسبور التركي، ولكن لم يستمر طويلا في هذا النادي، سوى موسم واحد لينتقل بعدها إلى نادي غنتشليربيرليغي التركي، ولكن كانت المسيرة الأفضل له في الملاعب التركية، عندما انتقل إلى نادي بشكتاش التركي، الذى يعد أحد أكبر الفرق التركية في عام 2003، ليقضى ثلاثة مواسم هناك حتى عام 2006، وقد لعب "169 " مباراة في الدوري التركي سجل خلالها "41" هدفا، وأحرز مع بشكتاش كأس تركيا، ثم انتقل لنادي أندرلخت البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر الفريق البلجيكية والأوروبية، قبل أن يقرر العودة في 2008 لصفوف الأهلى.

ميدو
بدأ أحمد حسام ميدو مسيرته الاحترافية عام 2000، وكان عمره 16 عام وقتها، حيث انتقل لصفوف جينت الذى قضى معه موسما واحدا لعب خلاله 21 مباراة وأحرز 11 هدفًا، لينتقل بعدها إلى النادي الهولندي العريق أياكس أمستردام الذي قضى معه 3 مواسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان ولعب 40 مباراة، وسجل 21 هدفًا، ولعب ايضا في صفوف سيلتا فيجو الأسباني ومارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي والعديد من الأندية الأوروبية قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم عام 2013.

محمد صلاح
بدأ محمد صلاح مسيرته الاحترافية في صفوف نادي بازل السويسرى، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب منها أفضل لاعب في الدوري السويسري قبل أن ينتقل لصفوف نادي تشيلسي في فترة بسيطة، ثم انتقل لنادى فيورنتينا الإيطالي، وقدم مستوى مميز معه لينتقل بعدها إلى نادي روما الإيطالي، ويستطيع أن يتألق ويلفت النظر، لينتقل إلى نادي ليفربول، ويحقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، كما حصل على هداف الدوري الإنجليزي لمدة عامين، وأيضا على المركز الثالث في استفتاء الفيفا لأفضل لاعب في العالم.
بعد اعتزال هاني سعيد.. تعرف على أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا
بعد اعتزال هاني سعيد.. تعرف على أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا
بعد اعتزال هاني سعيد.. تعرف على أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا
بعد اعتزال هاني سعيد.. تعرف على أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا
بعد اعتزال هاني سعيد.. تعرف على أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا
بعد اعتزال هاني سعيد.. تعرف على أبرز اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا
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