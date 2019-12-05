العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله





انهالت العديد من العروض على واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليحدد النادي موقفه من رحيله الفترة القادمة.





منافسة على ضم دياز في الشتاء





وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن العروض تنهال حاليا على الإسباني إبراهيم دياز لاعب وسط نادي ريال مدريد لضمه في الشتاء القادم.





الأندية التي ترغب في التعاقد مع دياز





وذكرت الإذاعة أن الأندية التي تتنافس على ضم دياز خلال فترة انتقالات يناير القادمة هي نادي إشبيلية ونادي إسبانيول ونادي ألافيس.





كما أشارت الإذاعة إلى أن هذه الأندية ترغب في التعاقد مع إبراهيم دياز في الشتاء على سبيل الإعارة نظرا للمبلغ الضخم الذي سيطلبه نادي ريال مدريد في حالة بيع اللاعب.





موقف ريال مدريد من رحيل دياز





وكشفت الإذاعة أن نادي ريال مدريد يرفض نهائيا رحيل إبراهيم دياز عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وحسب الإذاعة فإن دياز أيضا لا يرغب في الرحيل عن نادي ريال مدريد في الشتاء القادم ويريد البقاء مع النادي حتى نهاية الموسم.





مشاركات إبراهيم دياز مع نادي ريال مدريد هذا الموسم





وقد شارك إبراهيم دياز في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الإسباني الممتاز ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.



