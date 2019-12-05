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عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:07 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الهلال السوداني غدا.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني مساء غد الجمعة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي
خط الدفاع : أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير
خط الوسط : وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو
خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال

يلعب الأهلي ضد الهلال السوداني، غداً الجمعة ، على ملعب إستاد "السلام"، في الـ9 مساءً، بتوقيت القاهرة والسودان، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال

وتذاع مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على قناة "بي إن سبورتس hd1"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وعبر قناة "تايم سبورت"، على التردد الأرضي للتليفزيون المصري.

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لتحقيق الفوز، وتقديم آداء مميز، في المواجهة الإفريقية المرتقبة، أمام الهلال السوداني، بعدما فشل في تحقيق الفوز بالمباراة الأولى.

غيابات الأهلي ضد الهلال

يدخل الأهلي اللقاء، ولديه مجموعة من الغيابات المؤثرة، على رأسها اللاعب أيمن أشرف نتيجة للطرد، بجانب المدافع محمود متولي للإصابة.


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