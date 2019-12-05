بنك القاهرة: مستمرون في دعم مستشفى بهية.. وسنقف وراء كل عمل عظيم (فيديو)

قام طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بزيارة مستشفي بهية، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات العلاجية بها، بحضور وفد بنك القاهرة وتامر شوقى رئيس مجلس إدارة المستشفى، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة المستشفى، وعدد من محاربات سرطان الثدي.





أكد "فايد" استمرار بنك القاهرة فى دعم مستشفى بهية لما تركته من بصمة كبيرة فى فترة زمنية وجيزة، متمنيا أن تحذو الكثير من المؤسسات حذو "بهية"، مضيفا أن بنك القاهرة يقف دوما خلف المؤسسات الناجحة، ويدعم فكرة الشمول المالي ويقف وراء نجاح المرأة المصرية وتحقيق ذاتها، ولا سيما أن عدد كبير من السيدات قمن بعمل مشروعات ناجحة عن طريق التمويلات متناهية الصغر التى يقدمها البنك، كما أن البنك يفتح بابه للتثقيف المالي.





وأضاف أنه منذ أسبوعين طرح بنك القاهرة منتجا جديدا يحمل اسم " بكرة" لمساعدة المرأة المصرية على الادخار، ومن هنا ندعو كل المحاربات أن ينضموا إلى مشروع حسابات بكرة ببنك القاهرة، لمساعدتهم على التوفير.





ووقع بنك مصر بروتوكول تعاون جديد مع مستشف بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لدعم المستشفى بجهاز الـ pet memography، وهو جهاز للكشف الدقيق على أورام الثدي، والأول من نوعه فى مصر، والذى سيخدم 25 ألف سيدة زيادة فى السنة للكشف المبكر والدقيق عليهن، وأن يكون اسم " بهية" موجودا على الشاشات الخاصة بفروع البنك، إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد والندوات فى مشاريع الشمول المالي وخدمة المرأة المصرية وخاصة المرأة المعيلة التى تخضع للعلاج.





وطرحت مستشفى بهية على بنك القاهرة أن يكون راعيا رسميا لها فى عام 2020، الأمر الذى يعد قيدا للدراسة.





جدير بالذكر أن بنك القاهرة يدعم مستشفى بهية لاستكمال مسيرتها فى علاج الآلاف من السيدات بالمجان، وساهم فى توفير جهاز الماموجرام الاشعاعي، إضافة إلى دعم احتفالية الـ 100 ألف بهية والتى أعلنت فيها المستشفى عن وصول عدد السيدات اللاتى خضعن للكشف المبكر إلى 100 ألف سيدة.



