Advertisements
Advertisements
Advertisements

بنك القاهرة: مستمرون في دعم مستشفى بهية.. وسنقف وراء كل عمل عظيم (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
Advertisements
قام طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بزيارة مستشفي بهية، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات العلاجية بها، بحضور وفد بنك القاهرة وتامر شوقى رئيس مجلس إدارة المستشفى، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة المستشفى، وعدد من محاربات سرطان الثدي.

أكد "فايد" استمرار بنك القاهرة فى دعم مستشفى بهية لما تركته من بصمة كبيرة فى فترة زمنية وجيزة، متمنيا أن تحذو الكثير من المؤسسات حذو "بهية"، مضيفا أن بنك القاهرة يقف دوما خلف المؤسسات الناجحة، ويدعم فكرة الشمول المالي ويقف وراء نجاح المرأة المصرية وتحقيق ذاتها، ولا سيما أن عدد كبير من السيدات قمن بعمل مشروعات ناجحة عن طريق التمويلات متناهية الصغر التى يقدمها البنك، كما أن البنك يفتح بابه للتثقيف المالي.

وأضاف أنه منذ أسبوعين طرح بنك القاهرة منتجا جديدا يحمل اسم " بكرة" لمساعدة المرأة المصرية على الادخار، ومن هنا ندعو كل المحاربات أن ينضموا إلى مشروع حسابات بكرة ببنك القاهرة، لمساعدتهم على التوفير.

ووقع بنك مصر بروتوكول تعاون جديد مع مستشف بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لدعم المستشفى بجهاز الـ pet memography، وهو جهاز للكشف الدقيق على أورام الثدي، والأول من نوعه فى مصر، والذى سيخدم 25 ألف سيدة زيادة فى السنة للكشف المبكر والدقيق عليهن، وأن يكون اسم " بهية" موجودا على الشاشات الخاصة بفروع البنك، إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد والندوات فى مشاريع الشمول المالي وخدمة المرأة المصرية وخاصة المرأة المعيلة التى تخضع للعلاج.

وطرحت مستشفى بهية على بنك القاهرة أن يكون راعيا رسميا لها فى عام 2020، الأمر الذى يعد قيدا للدراسة.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة يدعم مستشفى بهية لاستكمال مسيرتها فى علاج الآلاف من السيدات بالمجان، وساهم فى توفير جهاز الماموجرام الاشعاعي، إضافة إلى دعم احتفالية الـ 100 ألف بهية والتى أعلنت فيها المستشفى عن وصول عدد السيدات اللاتى خضعن للكشف المبكر إلى 100 ألف سيدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سرطان الثدي بهية بنك مصر بنك القاهرة

أخبار تهمك

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 23 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 17 ساعة

النهاية المؤلمة.. طلب مفاجئ من سواريز يقلب الطاولة في برشلونة

منذ ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ ساعة و 12 دقيقة

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"صيدلة المنوفية" في زيارة تطوعية لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي بالمجان

تامر شوقي يهدي وزير الشباب والرياضة درع مستشفى "بهية" "صور"

غدا.. قافلة مجانية للكشف المبكر على أمراض الثدي بالأقصر الدولي

إنشاء أول مركز متكامل لعلاج سرطان الثدي بمستشفى جامعة بنها (صور)

"طب بنها" تضع اللمسات النهائية لافتتاح مركز الكشف المبكر لأمراض الثدي بالمجان (صور)

محافظ دمياط تتابع الإقبال على مبادرة دعم المرأة المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

08:20 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

11:37 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status