توجيهات عاجلة من مدير إدارة بنها التعليمية لواضعي امتحانات نصف العام (صور)

شدد عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، على ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعيدة عن أية تعقيدات وأن تكون سهلة وتراعي قياس جميع مستويات الطلاب العقلية، وأن تحتوي على جزء يقيس قدرات الطلاب المتميزين والمتفوقين ومن واقع الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج لا بد أن تناسب كافة الإعاقات وتوضع تحت إشراف موجهي أوائل المواد.



جاء ذلك خلال لقائه الخميس، بموجهي أوائل المواد الدراسية وواضعي الامتحانات بحضور عبد الوهاب طه مدير التوجيه الفني بالإدارة.



وأضاف فتح الباب، أنه يجب الالتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية لطلاب الدمج وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر والتي وردت من الوزارة والمديرية التعليمية.



كما شدد فتح الباب على مراجعة أسئلة الامتحانات بعناية شديدة داخل المطابع السرية حتى تخرج للطلاب بصورة جيدة، وأن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وتراعي ما تم تدريسه من المنهج.



وشدد على ضرورة الانتهاء من سد العجز في المدارس التي تلاحظ فيها نقص المدرسين في بعض المواد التخصصية، مشيرا إلى ضرورة متابعة مراحل الصيانة الشاملة داخل المدارس وصيانة البوابات وعارضات الملاعب والمراوح والأسلاك الكهربائية والبالوعات للتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح التلاميذ والطلاب.

