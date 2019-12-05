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الأحد.. "صناعة النواب" تعقد جلسة استماع بشأن أزمات صناعة الورق

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اجتماع الأحد القادم، جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية إستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
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الكلمات المفتاحية

المهندس محمد فرج عامر البرلمان أخبار البرلمان

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