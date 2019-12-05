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بعد اللقاء الثانى بقيادات الصحة: "الأطباء" اتتمسك بضرورة وجود نظام مكتوب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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عُقد اليوم اللقاء الثانى بين وفد نقابة الأطباء وبعض قيادات وزارة الصحة، لبحث نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من قبل الوزارة وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع أمس الأربعاء، الذى تم بين وفد النقابة بقيادة نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، مع وزيرة الصحة هالة زايد وقيادات الصحة والبرلمان.

وأضافت النقابة، أن اللقاء تم عقده بديوان عام الوزارة في حضور عدد  من قيادات الوزارة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد محيي، والدكتورة سحر حلمي، وحضر من النقابة الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور كريم مصباح، عضوا مجلس النقابة والدكتور أحمد صفوت، من نقابة القاهرة، كما حضر من ممثلي شباب الأطباء محمد طه، وعمرو عبدالراضي.

عرض ممثلو الوزارة البنود الموجودة بالنظام الجديد المزمع تطبيقه وعرض ممثلو النقابة والشباب المشكلات الموجودة بالنظام الجديد وعلي رأسها عدم وجود نظام مكتوب متوافق عليه يغطي جميع التفاصيل.

وتم الاتفاق علي إدراج بعض التعديلات علي النظام وكتابة النظام بصورة متكاملة وإرساله للنقابة في مخاطبة رسمية اليوم، ولم يتم إرسال الخطاب الي النقابة حتي الآن.

وما زالت النقابة على موقفها بعدم إمكانية الموافقة إلا بعد وجود نظام مكتوب ومتوافق عليه، وسوف نوافي الأطباء بأي مستجدات أو مخاطبات تصل للنقابة.

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الكلمات المفتاحية

نقابة الأطباء الصحة

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