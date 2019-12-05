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"بيلوسي" تصف ترامب بأنه جبان وقاسي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:46 م
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نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  بأنه جبان وقاس، لعدم معالجته مشكلة العنف بالأسلحة النارية ومشكلة حماية اللاجئين المعروفين بالحالمين وقضية التغير المناخي.

وأضافت "بيلوسي"، خلال تصريحاتها مساء الخميس، أن معالجة تلك القضايا تعود للناخبين الذين سيقررون من سيختارون في انتخابات العام المقبل.

ونفت بيلوسي بشدة أن يكون الديمقراطيون قد سعوا لمساءلة ترامب لأنهم يكرهون الرئيس الجمهوري وقالت إن النواب يقومون بواجبهم الدستوري بمنع إساءة استغلال السلطات الرئاسية.

جاء ذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن قرار الديمقراطيين في مجلس النواب مواصلة إجراءات مساءلته يعني أن الرؤساء في المستقبل سيواجهون تهديدات المساءلة بشكل روتيني من النواب.

وأمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، بصياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتؤكد مساءلته. 

وقالت بيلوسي، اليوم الخميس، إن تصرفات ترامب مع أوكرانيا كانت بمثابة تحدٍ لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب. 

وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك، فالرئيس لا يترك لنا خياراً غير التحرك، لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجدداً لمصلحته الشخصية".


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نانسي بيلوسي قاسي روتيني دونالد ترامب جبان

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