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فايلر: نحترم جميع المنافسين والأهلي يتطلع لتحقيق الفوز أمام الهلال السوداني

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:51 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الغد أمام الهلال السوداني والتي ستقام على ستاد السلام.

ويستقبل الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة من مساء غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد:"الأهلي على موعد مع مباراة مهمة أمام فريق الهلال السوداني والفريق يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة".

وتابع :"الأهلي يحترم جميع منافسيه وجميع مباريات البطولة الإفريقية تبقى قوية للغاية".

وأوضح :"قمنا بدراسة فريق الهلال السوداني بشكل جيد جدا طوال الفترة الماضية والفريق سيكون جاهزا لمواجهة الغد".

وأتم :" الجهاز الفني قام بتجهيز اللاعبين بشكل جيد لمواجهة الهلال من خلال عمليات الاستشفاء التي تمت للاعبين لمواجهة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية".

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