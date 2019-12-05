المخرج عادل عوض: "أغلى قماش اشترته سعاد حسني كان بجنيه"

قال المخرج عادل عوض، ابن الفنان الراحل محمد عوض، إن علاقته بدأت مع صلاح جاهين منذ فيلم "شفيقة ومتولي"، لافتًا إلى أنه كان يذهب لزيارتهم أثناء التصوير.



وكشف "عوض"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، تفاصيل علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، قائلًا إنه كان يرتبط بها ارتباطًا كبيرًا، حيث كانت تعتبره ابنها، متابعًا: "كنت بقولها يا ماما بطلب منها، كانت بتقولي هجيبلك الشيكولاتات إللي إنت عايزها بس قولي يا ماما".



ولفت إلى أنه كان يعمل مع سعاد حسني كمساعد في تصميم ملابسها، وكان يذهب معها لصديقتها "خياطة" في باب اللوق، لافتة إلى أنه كانت صديقتها الصدوقة التي كانت تحكي لها أسرارها، متابعًا: "أغلى قماش اشترته سعاد حسني كان بجنيه، وبـ 2 جنيه، من بولاق".

