عميد هندسة ليفربول: أدخلت سياسة جديدة على العمل بالجامعة (فيديو)



وأشار "الشيخ"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أنه أول شخص يتخصص في الهندسة الطبية في كلية الهندسة في جامعة ليفربول، موضحًا أن أحد العمداء السابقين هو من رشحه لتولي منصب عميد هندسة ليفربول.



,أوضح أن قاعة المحاضرات في جامعة ليفربول بها إمكانيات ضخمة لتسهيل الدراسة على الطلاب، لافتا إلى أنه أدخل سياسة جديدة في كلية الهندسة وهى أن أي محاضرة تعطى للطلاب يتم تحميلها على الإنترنت.



قال المهندس أحمد الشيخ، عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول ببريطانيا، إنه تخصص في الهندسة الطبية وبالتحديد هندسة العيون، موضحًا أن جامعة ليفربول واحدة من أقوى 24 جامعة على مستوى بريطانيا في الأبحاث.