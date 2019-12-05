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عميد هندسة ليفربول: أدخلت سياسة جديدة على العمل بالجامعة (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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المهندس أحمد الشيخ
المهندس أحمد الشيخ
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أحمد الشيخ، عميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول ببريطانيا، إنه تخصص في الهندسة الطبية وبالتحديد هندسة العيون، موضحًا أن جامعة ليفربول واحدة من أقوى 24 جامعة على مستوى بريطانيا في الأبحاث.

وأشار "الشيخ"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أنه أول شخص يتخصص في الهندسة الطبية في كلية الهندسة في جامعة ليفربول، موضحًا أن أحد العمداء السابقين هو من رشحه لتولي منصب عميد هندسة ليفربول.

,أوضح أن قاعة المحاضرات في جامعة ليفربول بها إمكانيات ضخمة لتسهيل الدراسة على الطلاب، لافتا إلى أنه أدخل سياسة جديدة في كلية الهندسة وهى أن أي محاضرة تعطى للطلاب يتم تحميلها على الإنترنت.
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الكلمات المفتاحية

هندسة ليفربول جامعة ليفربول المهندس أحمد الشيخ

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