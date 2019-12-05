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ربيعة: هدفنا تعويض خسارة النجم الساحلي السابقة في مواجهة الغد أمام الهلال والجماهير سلاحنا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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ربيعة
ربيعة
علي نبوي
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شدد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مبارة الفريق الأحمر غدا أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي لقاء الغد بهدف تحقيق الفوز بعد خسارته في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف.

وأضاف ربيعة في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي".

وأوضح:" جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية".

وواد :" حضور جماهير الأهلي للمباراة غدًأ خير دافع معنوي للاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأنه يتمنى إن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة الهلال التي استعد لها الفريق بشكل جيد".

أحديثه :" جميع لاعبو الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود غدا بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".
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