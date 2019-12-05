"الجارسون".. حكيم يغرد بثالث أغنية من ألبوم "الرجل الصح"

نشر الفنان حكيم، عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له تحتوي علي أسم الاغنية الجديدة "الجرسون"، وتعتبر الاغنية الثالثة من ألبوم الراجل الصح.











و علق "حكيم" علي الصورة الخاصة به، حيث قال: "الجارسون.. قريبا، من ألبوم الراجل الصح"، حيث لاقي سعادة من جمهورة بالأغنية الجديدة وعبروا عن إنتظارهم لهذة الأغنية، حيث أنها من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس.









والجدير بالذكر أن الفنان بدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والأسرة، فاكتسب شهرة في بلدته، وبدأ يذاع صيته في مجال الغناء من خلال الأفراح، ولد في فبراير 1962 في مصر، ويعتبر مطرب الأغنية الشعبية الأول في مصر، فهو مطرب غير عادي استطاع أن يوسع جمهور الاغنية الشعبية بعدما كان يستمع إليها فئة قليلة من الجمهور.