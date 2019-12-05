Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجارسون".. حكيم يغرد بثالث أغنية من ألبوم "الرجل الصح"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء يونس
Advertisements
نشر الفنان حكيم، عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له تحتوي علي أسم الاغنية الجديدة "الجرسون"، وتعتبر الاغنية الثالثة من ألبوم الراجل الصح.



و علق "حكيم" علي الصورة الخاصة به، حيث قال: "الجارسون.. قريبا، من ألبوم الراجل الصح"، حيث لاقي سعادة من جمهورة بالأغنية الجديدة وعبروا عن إنتظارهم لهذة الأغنية، حيث أنها من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس.


والجدير بالذكر أن الفنان بدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والأسرة، فاكتسب شهرة في بلدته، وبدأ يذاع صيته في مجال الغناء من خلال الأفراح، ولد في فبراير 1962 في مصر، ويعتبر مطرب الأغنية الشعبية الأول في مصر، فهو مطرب غير عادي استطاع أن يوسع جمهور الاغنية الشعبية بعدما كان يستمع إليها فئة قليلة من الجمهور.


ويذكر أن أغنية "سيبونا في حالنا"، أول أغنيات ألبومه الجديد، ويدور أحداث كليب الأغنية عن الحسد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة داخل المجتمع، وثاني أغنياته "ليلة بمبي" وهى من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق حيث لاقوا إعجاب من جمهوره.
"الجارسون".. حكيم يغرد بثالث أغنية من ألبوم "الرجل الصح"
"الجارسون".. حكيم يغرد بثالث أغنية من ألبوم "الرجل الصح"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبيه الطرب الشعبى

أخبار تهمك

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 10 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 17 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 3 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ ساعة و 12 دقيقة

النهاية المؤلمة.. طلب مفاجئ من سواريز يقلب الطاولة في برشلونة

منذ ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 23 ساعة

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد من نقابة المهن الموسيقية على فيديو حكيم الساخر

حكيم يوجه رسالة للحاسدين: "سيبونا في حالنا"

هكذا هنأ حكيم المنتج فايز عزيز بعيد ميلاده (فيديو)

حكيم في ذكري حرب 6 أكتوبر:عاشت مصر أم الدنيا

"سيبونا في حالنا".. أحدث أغاني حكيم عن الحسد

حكيم يطرح أغنية "سيبونا فى حالنا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

08:20 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

11:37 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status