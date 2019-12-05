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محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في أولى مباريات ليفربول بكأس العالم للأندية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
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أصبح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مهدددا بعدم المشاركة في أولى مباريات فريقه ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2019، المقرر إقامتها في منتصف ديسمبر الجاري.

وعلى الرغم من ضم المصري محمد صلاح لقائمة ليفربول الإنجليزي، المستدعاة من قبل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، إلا أن القائمة شهدت تواجد الثنائي المتألق ديفوك أوريجي والسويسري شاكيري، الذي أصبح مهددا لمركز الثنائي فيرمينيو، ومحمد صلاح.

حيث شهدت المباريات الأخيرة تواجد محمد صلاح وفيرمينو على مقاعد البدلاء، والدفع بالثنائي المتألق ديفوك أوريجي وشاكيري، خاصة في المواجهات الضعيفة نسبيا قبل المواجهات النارية، وهو الأمر الذي فعله كلوب في المبارة الأخيرة من أجل إراحة الثنائي.

ونجح ليفربول في الفوز بديربي الميرسيسايد، أمس الاربعاء، بالفوز على إيفرتون بخماسية مقابل هدفين، أحرز خلالهما أوريجين الهدفين الأول والثالث، بينما سجل شاكيري الهدف الثاني للريدز.

لذلك من المرجح أن يتم إراحة صلاح في مباراة ليفربول أمام الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي و"الفائز من مباراة السد القطري وهينجين بطل أوقيانوسيا" وذلك يوم 18 ديسمبر الجاري.

وضمت قائمة ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية كلا من:
في حراسة المرمى: أليسون بيكير - أدريان - لونيرجان
في خط الدفاع: جو جوميز - ترينت أليكسندر أرنولد - أندري روبيرسيتون - ديان لوفرن - فيرجيل فان دايك - ريان برويستر.
في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - جوردان هيندرسون - آدم لالانا - أليكس أوكسليد تشامبرلين - جيمس ميلنر- ويليامز - جونز.
في خط الهجوم: شيردان شاكيري - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديفوك أوريجي - هارفي إيليوت - محمد صلاح.
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