مشاهدة مباراة قطر والسعودية ضمن نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" بث مباشر (آخر 10 دقائق)

تشير النتيجة الآن إلى تقدم منتخب السعودية بهدف نظيف على منتخب قطر...





يستضيف منتخب السعودية KORA GOAL لمواجهة نظيره منتخب قطر اليوم الخميس 5 ديسمبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي KORA LIVE من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".





القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر اليوم في كأس الخليج

وستذاع منتخب السعودية KORA ONLINE ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي على قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" بتعليق عصام الشوالي وعلى قناة "الكأس 1" بتعليق خليل البلوشي.





موعد مباراة السعودية وقطر اليوم بكأس الخليج والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة منتخب السعودية KORA LIVE ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية.

تشكيل قطر المتوقع ضد السعودية في كأس الخليج





حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: طارق سلمان – بيدرو ميجيل – بوعلام خوخي – عبد الكريم حسن.

خط الوسط: سالم الهاجري – عبد العزيز حاتم.

خط الهجوم: أكرم عفيف – حسن الهيدوس – إسماعيل محمد – المعز علي.





بث مباشر لمباراة السعودية وقطر اليوم بكأس الخليج العربي

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





المواجهات السابقة بين المنتخبين

وكانت أخر 3 مواجهات بين منتخب السعودية KORA STAR ومنتخب قطر في صالح المنتخب القطري أكثر حيث تعادل في مباراة وفاز في.مباراتين اخرتين.





وسجل منتخب قطر 4 أهداف YALLA SHOOT خلال أخر 3 مواجهات جمعت بينه وبين منتخب السعودية بينما سجل المنتخب السعودي هدفين فقط.



