Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد اعتزاله كرة القدم.. هانى سعيد آخر ومضات جيل المعلم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
Advertisements
هاني سعيد وحسن شحاتة
هاني سعيد وحسن شحاتة
حمزة دياب
Advertisements
يعتبره الكثيرون جيلًا ذهبيًا، لتحقيقة ثلاثة بطولات إفريقية متتالية، ويكفى أن تقول ذلك لتستحضر لذهنك صولات وجولات أبناء المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، والذي استطاع بخبرته الكبيرة تكوين مجموعة متميزة من اللاعبين المصريين، وسطر بهم تاريخيًا إفريقيا لم تعهده مصر من قبل.

جيل ذهبي
وبمجرد ذكر اسم المعلم حسن شحاته، تتذكر تلقائيا نجوم هذا الجيل، وعلى رأسهم: محمد أبو تريكة، محمد زيدان، عصام الحضري، عمرو ذكي، عماد متعب، وائل جمعة وهانى سعيد، والقائمة تطول عند ذكر جيل ساهم فى إسعاد ملايين المصريين.

ويعد هانى سعيد أحد ركائز المنتخب المصري بقيادة المعلم، وتحديدا في البطولة الإفريقية 2008، والمقامة بغانا و2010 بإنجولا.

جيل البطولات القارية
ويحظى جيل "المعلم"، الفائز بثلاثة بطولات قارية، عام 2006، 2008، 2010، بتقدير كبير لدى كل محبي كرة القدم المصرية، إلا أن هذا الفريق الذهبي تبخر واحد تلو الأخر، بداية من اعتزال "الماجيكو" إلى إعتزال وائل جمعة، حسنى عبدربه، عماد متعب، وعمرو ذكى، ولم يتبق من هذا الفريق سوى مدافع فريق مصر المقاصة والزمالك السابق، وأحمد فتحي، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر.

وأعلن هاني سعيد لاعب المنتخب المصرى ومصر المقاصة منذ أيام، اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته الكروية وإلتحاقه بمجال الإدارة من خلال توليه منصب مدير الكرة بفريق بيراميدز.

ولعب مدافع المنتخب المصرى للعديد من الأندية المصرية، على رأسهم الزمالك والإسماعيلى ومصر المقاصة، كما شارك مع المنتخب المصري فى بطولتي 2008، 2010 بصفة أساسية في خط الدفاع رفقة الصخرة وائل جمعة.

من ناشئي الأهلي إلى الاحتراف
ويشار إلى أن هانى سعيد، كان من ناشئى النادي الأهلي، كما أنه خاض تجربة الاحتراف في وقت قصير بفريق باري بالدوري الإيطالي قبل أن  يرحل إلى فريق فيورنتينا لفترة لم تسمتر سوى 4 أشهر، وعاد إلى الدورى البلجيكي في آخر محطاته الإحترافية.

ويبلغ لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق من العمر 39 عاما، ويشغل حاليا منصب مدير الكرة بنادى بيراميدز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني سعيد لاعبي حسن شحاتة المعلم

أخبار تهمك

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 12 ساعة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 22 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ أقل من ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد حجازي وإبراهيم سعيد يوجهان رسالة إلى متعب

للمرة الثانية.. عماد متعب يدرس التراجع عن الاعتزال

بعد حادثه المروع.. 4 أهداف لا تنساها جماهير مصر لعمرو ذكى

14 ضحية لـ"البدري" من نجوم الدوري المصري

جامعة الزقازيق تستضيف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب.. الثلاثاء

في حواره لـ"الفجر".. متعب يتحدث عن القرار الصعب في مسيرته ويوجه رسالة خاصة لـ"مؤمن زكريا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

07:03 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status