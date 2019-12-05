نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر مجانًا (قناة مفتوحة) Ahly live

مشاهدة مباراة الأهلي المصري والهلا السوداني بث مباشر اليوم بدون تقطيع، تقام المباراة اليوم على استاد السلام، خاض الشياطين الحُمر اللقاء الماضي وتلقي هزيمة من فريق النجم الساحلي بهدف دون رد وذلك على الملعب الاوليمبي برادس، على الجانب الآخر يتصدر انادى الهلال السوداني لمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من فوز في اللقاء الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف علي فريق بلاتينوم حيث يتعادل مع النجم الساحلي بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف ، واليوم النادى الأهلي فرصته في حصد الثلاث نقاط ورفع رصيده والبقاء علي قمة المجموعة من أجل أستكمال مشواره الكروي بإفريقيا.





يفتتح "نادي القرن" الجولة الثانية الجمعة باستضافة الهلال السوداني في دربي "وادي النيل" على ملعب "الأهلي" (السلام سابقا) وبحضور 15 الف مشجع، بعدما حصل على حق انتفاع استاد السلام ليصبح ملعبه لمدة 25 عامًا على أن يحمل اسم وشعار النادي.





ولن تكن مهمة الاهلي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (8)، سهلة امام بطل السودان متصدر المجموعة بفوزه على بلاتينيوم الزيمبابوي (2-1).





ودائما ما تكون المواجهات بين الاهلي والهلال مثيرة وحافلة بالندية، سواء في القاهرة أو أم درمان، حيث التقى الفريقان ست مرات سابقا، وفاز الاهلي مرتين وخسر مثلهما وتعادلا سلبا مرتين.





وسيخوض الاهلي المباراة بشعار الفوز فقط للابتعاد عن الحسابات المعقدة، في سعيه للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013.





وابدى مدربه السويسري رينيه فايلر سعادته بزيادة عدد الجماهير الى 15 الف مشجع، ما سيمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة لتعويض الخسارة في الجولة الأولى.





واكد فايلر ان "الفوز على الهلال أمر حتمي" مشيرا الى جاهزية لاعبيه فنيا وبدنيا، رغم خوضهم مباريات عديدة في فترة زمنية قصيرة، "ولكننا نتعامل مع هذا الامر بواقعية سعيا لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على البطولات".





ويأمل فايلر ان يستغل مهاجموه الفرص التي تتاح أمامهم على نحو صحيح ومساعدة الفريق على الفوز.





ويتطلع الهلال الى مفاجأة مضيفه، ويعول مدربه صلاح أحمد آدم على قتالية لاعبيه وتألق المهاجم محمد موسى الضي، بالاضافة الى الدعم الجماهيري حيث زحف ما يقرب من 2000 مشجع الى القاهرة.





وقال آدم "نحترم الأهلي جدًا، لكن الهلال فريق كبير، وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، وفعلنا ذلك الموسم الماضي في اغلب مبارياتنا خارج ام درمان، أمام زيسكو الزامبي، وأشانتي كوتوكو الغاني، وهذا الموسم أمام إنييمبا النيجيري".





واشار ادم إلى أن "هذه النسخة من هي الأقوى على مر تاريخ المسابقة، فالكل يقاتل من أجل حجز مكان للتأهل للدور ربع النهائي".





وفي المجموعة ذاتها، يحل النجم الساحلي ضيفاً على بلاتينيوم الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد 2015.





واستدعى مدرب النجم الاسباني خوان كالوس غاريدو كامل تشكيلته التي من المنتظر ان يقودها الدولي ياسين الشيخاوي وايهاب المساكني والجزائري كريم العريبي.