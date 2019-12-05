ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

تأكد بشكل رسمي غياب ثلاثي ريال مدريد في المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض، والتي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة بعد المقبلة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





لم يشارك لاعب ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، في التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثالث على التوالي، واكتفى بتدريبات محددة سواء على أرضية الملعب أو في الصالة الرياضية، ولذا من المحتمل غيابه عن مواجهة إسبانيول يوم السبت المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.





وبهذا، ينضم بيل لكل من البرازيلي مارسيلو الذي يعاني من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليسرى مما يثير شكوك حول مشاركته في مباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني المقررة على ملعب كامب نو، في 18 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، والبلجيكي إيدن هازارد الذي تأكد غيابه رسمياً عن "الكلاسيكو" بسبب إصابة الكاحل التي تعرض لها في مباراة 26 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي بدوري أبطال أوروبا.



