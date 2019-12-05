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البرلمان العراقي يرفع قانون الانتخابات من جدول أعمال جلسته

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
الفجر
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أعلن البرلمان العراقي، مساء الخميس، رفع قانون الانتخابات من جدول أعمال جلسته.

وصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسة لبحث قانوني الانتخابات والمفوضية، على 4 فقرات من أصل 27 من قانون مفوضية الانتخابات.

وعقد البرلمان العراقي الجلسة بعد انتهاء اجتماع رؤساء الكتل السياسية.

وكانت الدائرة البرلمانية، أعلنت أمس، تأجيل جلسة البرلمان إلى إشعار آخر، لاستمرار اللجنة القانونية، مناقشة قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات.

ويشهد العراق، احتجاجات منذ الأول من أكتوبر الماضي، في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 16 عاما، ويتهمها المتظاهرون بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

وتجري مشاورات سياسية، للتوصل الى تسمية خلف لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، وإلى قانون انتخابي جديد ينبثق منه برلمان أكثر تمثيلا، مع حضور أكبر للشباب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".


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وكالة الأنباء قانون الانتخابات رفع جدول المدن الجنوبية الجلسة البرلمان العراقي

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