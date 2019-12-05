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وزير الإسكان السعودي يناقش مع وزيرة النقل لكوريا الجنوبية استراتيجية المدن الذكية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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وزير الإسكان السعودي - ماجد الحقيل
وزير الإسكان السعودي - ماجد الحقيل
الفجر السعودي
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اجتمع وزير الإسكان السعودي الدكتور ماجد الحقيل، مساء اليوم الخميس في مكتبه، وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية كيم هيون مي، وذلك في حضور سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة العربية السعودية جو بيونج ووك، والوفد المرافق لها، ومستشار الوزير والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، وعدد من مسؤولي الوزارة.

هذا واستعرض الجانبان خلال اللقاء "التخطيط الحضري واستراتيجية المدن الذكية، بالإضافة إلى أساليب إدارة تطوير الأراضي والبنية التحتية في قطاع الإسكان"، كما جرى التباحث حول استخدام أحدث التقنيات المتوافرة لغرض البناء والتشييد، وتنظيم آليات التملك وتطوير المدن وبناء المنازل، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين الطرفين في مجال الاستثمار في قطاع الإسكان، ودراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، من خلال توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة سابقًا في سيول بين المملكة وكوريا في مجال الإسكان.

كما استُعرضت أيضاً الجهود والخطط المعدّة لدى الوزارتين، في إطار تعزيز التعاون وتنفيذ المشروعات الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع، وأبرز الآليات التي من شأنها تحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومتطورة.

كذلك بحث اللقاء الحلول الحديثة في شؤون الإسكان والتعمير، وأبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، فيما استعرضت أبرز البرامج والمبادرات، التي أطلقتها وزارة الإسكان تحقيقًا لرؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

وأكد وزير الإسكان على تميُّز العلاقات المشتركة بين البلدين، في حين عبَّرت وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية عن اعتزازها بالعلاقات الإيجابية التي تجمع البلدين، متمنيةً لهما مزيدًا من التقدم والازدهار، مشيدةً في نفس الوقت باستراتيجية وزارة الإسكان وما تتضمنه من برامج ومبادرات.

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وزير الإسكان السعودي وزير الإسكان كوريا الجنوبية المملكة المدن الذكية السعودية السعودي

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