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برومو برنامج "ستديو الشارع".. وزير الأوقاف: لا يمكن بناء شأن إلا بانتماء قوي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:22 م
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وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
هدى عبدالرازق
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عرضت قناة مصر الأولى على التليفزيون المصري، برومو لحلقة جديدة من برنامج "ستديو الشارع" تقديم الإعلامي محمد علوي، والتي يستضيف فيها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وتضمنت الحلقة حوارا مطولا مع الدكتور محمد مختار جمعة، حول الشأن العام في مصر، والتي أدلى فيها بعدد من التصريحات الهامة.

حيث أكد وزير الأوقاف، خلال حواره بالحلقة، أنه لا يمكن بناء شأن قوي إلا بانتماء قوي، وهذا لن يتحقق إلا بوعي قوي، وهذا هو مفهوم الشأن العام.

ومن ناحيته أوضح الإعلامي محمد علوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد مؤتمر عن الشأن العام ويحضره شخصيًا لمناقشة القضية في وجود عدد من المختصين.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ستوديو الشارع توك شو الرئيس السيسي

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