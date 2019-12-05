يوتيوب Live| بث مباشر السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج.. يلا شوت مباشر saudi

يستعد منتخب السعودية KORA GOAL لمواجهة نظيره منتخب قطر اليوم الخميس 5 ديسمبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي KORA LIVE من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".





وستلعب مباراة منتخب السعودية KORA LIVE ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية.





وستذاع منتخب السعودية KORA ONLINE ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي على قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" بتعليق عصام الشوالي وعلى قناة "الكأس 1" بتعليق خليل البلوشي.





بث مباشر لمباراة السعودية وقطر اليوم بكأس الخليج العربي

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب قطر اليوم في بطولة كأس الخليج العربي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





المواجهات السابقة بين المنتخبين

وكانت أخر 3 مواجهات بين منتخب السعودية KORA STAR ومنتخ ب قطر في صالح المنتخب القطري أكثر حيث تعادل في مباراة وفاز في.مباراتين اخرتين.





وسجل منتخب قطر 4 أهداف YALLA SHOOT خلال أخر 3 مواجهات جمعت بينه وبين منتخب السعودية بينما سجل المنتخب السعودي هدفين فقط.





بطاقة مباراة السعودية وقطر‏ البطولة نصف نهائي خليجي 24

موعد المباراة الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 توقيت المباراة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر - 8.00 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقله بي ان سبورت | المفتوحة + قنوات الكأس الرياضية + عمان الرياضية ملعب المباراة الوكرة



