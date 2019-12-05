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سعر الطوب الأحمر في مصر اليوم الخميس 5-12-2019

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:59 م
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سعر الطوب الأحمر اليوم
سعر الطوب الأحمر اليوم
الفجر الاقتصادي
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سعر الطوب الأحمر اليوم

تباينت أسعار الطوب الأحمر اليوم الخميس، في الأسواق المصرية، متأثرًا بحالة الركود التى يشهدها سوق مواد البناء مع ارتفاع أسعار الحديد واستقرار أسعار الأسمنت، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء لحظة بلحظة والتى كانت فى الطوب الأحمر كالتالي:

سعر الطوب الأحمر

الطوب الاحمر مقاس 22 بمتوسط سعر 800 جنيه.
الطوب الأحمر مقاس 20 بمتوسط سعر 500 جنيه.
الطوب الأحمر مقاس 20 خامة قوية سعر 560 جنيه.
الطوب الأحمر ممتاز مقاس 20 سعر 850 جنيه.
الطوب الأحمر الدبل بمتوسط سعر 1470 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الطوب الأسمنتي ما بين 550 جنيهًا إلي 1100 جنيه.

سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

النوع

المقاس

السعر

طوب أسمنتي مصمت

25*12.5*6

630

طوب أسمنتي مفرغ

40*20*12

3730

طوب أسمنتي مفرغ

40*20*20

4746

طوب طفلي مثقب

25*12*6.5

495

طوب طفلي مثقب

25*12*13

918

طوب رملي وردي

25*12*6

840

طوب رملي خفيف

60*20*20

550


سعر الطوب الأحمر اليوم في المصانع
يباع الطوب الأحمر في مصر بعدد ألف طوبة وتختلف الأسعار بحسب تكلفة النقل ومكان الشراء ليباع بالأسعار التالية، الطوب الاحمر مقاس 22 بمتوسط سعر 800 جنيه، الطوب الأحمر مقاس 20 بمتوسط سعر 500 جنيه، الطوب الأحمر مقاس 20 خامة قوية سعر 560 جنيه، الطوب الأحمر ممتاز مقاس 20 سعر 850 جنيه،الطوب الأحمر الدبل بمتوسط سعر 1470 جنيهًا، تتراوح أسعار الطوب الأسمنتي ما بين 550 جنيهًا إلي 1100 جنيه.


أسعار الطوب الأحمر في 2019

قال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي باتحاد الصناعات، أن أسعار الطوب الطفلي تراجعت 20 % مطلع العام الجاري ليسجل سعر الطوب  550 جنيها لكل ألف طوبة مقاس 24 سنتيمتر مقابل 600 جنيه، كما تراجع سعر الألف طوبة مقاس 25 إلى 700 جنيه، والألف طوبة مقاس 20 سم إلى 500 جنيه مقابل 550 جنيهًا.
وتراجع عدد المصانع من ألف مصنع في 2011 لتصل إلي 670 مصنع في 2018.

وأعلنت جمعية أصحاب مصانع الطوب، إن سعر الطوب سجل نحو 690 جنيها لكل ألف طوبة مقاس 24 سنتيمتر.

وسعر الألف طوبة مقاس 25 إلى نحو 800 جنيه، وسعر الألف طوبة مقاس 25 دبل إلى 1500 جنيه، بحسب أبو غريب.

وسعر الألف طوبة مقاس 20 سم نحو 500 جنيه، وسعر الألف طوبة مقاس 19 نحو 440 جنيها.

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