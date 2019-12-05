محافظ الدقهلية يؤكد استمرار حملات النظافة المكبرة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار حملة النظافة المكبرة بإشراف السكرتير العام والمتابعة الميدانية اليومية لأعمال النظافة.



وفي إطار تعليمات وتوجيهات محافظ الدقهلية قامت لليوم الثاني على التوالي الحملة بحضور مسئولي حي شرق وغرب ومدينتي المنصورة وطلخا بالنزول إلى الشوارع والعمل منذ الصباح.



وأضاف محافظ الدقهلية أن الحملة قامت فيها معدات حي شرق المنصورة برفع تراكمات القمامة لاستكمال رفع مستوى النظافة وقص وتهذيب الأشجار وغسيل الأرصفة بشارع سعد زغلول وقناة السويس في منطقة المعسكر.



وأوضح محافظ الدقهلية أن معدات مركز طلخا قامت بذات الأعمال في رفع التراكمات والاتربة بنزلة كوبري السكة الحديد، ومعدات حي غرب في شارع مستشفى الصدر من رفع تراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار وغسيل الأرصفة ورفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار حملات النظافة اليومية بنطاق المحافظة على مدار الساعة لتشمل جميع الشوارع بالمدينة إلى جانب عمل الأجهزة في الوحدات القروية بالتوازي للوصول إلى مستوى نظافة يليق باهالي الدقهلية.