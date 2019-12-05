أستاذ استثمار: التحول الرقمي يساهم في تحقيق المزيد من التقدم بقطاع الصناعة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن التحول الرقمي الذي تشهده مصر، سيساهم في تحقيق المزيد من التقدم والتحسن في عدد من القطاعات منها الصناعة.





وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن تحسين قطاع الصناعة لا يتوقف فقط على دعم الدولة، بل أيضا على مجتمع الأعمال أن يبذلوا مزيدا من الجهد، منوها بأنه على الرغم الذي بذل في تحسين المناخ الاستثماري إلا أن أرقام الاستثمار المحلي لا تلبي الطموحات.



وأضاف أن الدولة انفقت 4 تريليون جنيه لتحسين البنية التحتية، وكان على مجتمع الأعمال التحرك مع هذا الحجم من العمل بشكل متناسب، معقبا: "الدولة قدمت السبت والحد لجذب الاستثمارات وعلى مجتمع الأعمال أن يتحمل مسئوليته".

