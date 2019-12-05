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إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:58 م
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هازارد
هازارد
حسام مجدي
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تلقى نادي ريال مدريد الإسباني وجماهير الفريق أنباء غير سارة اليوم الخميس 5 ديسمبر بشأن تطور إصابة واحد من نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

إصابة هازارد مع ريال مدريد

وكان البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد قد تعرض إلى إصابة قوية خلال مباراة الفريق ضد نادي باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ عدة أيام.

تطورات إصابة هازارد

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أنه بعد 8 أيام بعيدا عن الملاعب لازال هازارد يشعر بالآلام ويستمر في استخدام العكازات للسير.

قلق في ريال مدريد خوفا من إصابة هازاد بالصليبي

وأكدت الإذاعة انه على الرغم من أن الفحوصات الطبية التي خضع لها هازارد استبعدت أن تكون الإصابة على مستوى الرباط الصليبي أو العظام ولكن هناك قلق كبير داخل ريال مدريد بشأن إصابة اللاعب إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة.

حالة استياء في ريال مدريد بسبب إصابة هازارد

كما أشارت الإذاعة إلى أن هناك حالة استياء كبيرة في نادي ريال مدريد بسبب إصابة هازارد لأن اللاعب كان قد بدأ يتألق بشكل كبير مع الفريق في الفترة الأخيرة.

مشاركات هازارد مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك إيدين هازارد في 18 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

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