"بنخاف من جمهور إسكندرية"..محمد صبحي خلال تكريمه في "المسرح العربي"

عبر الفنان الكبير محمد صبحي، عبر تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عن خوفه من جمهور الاسكندرية، حيث قال: " أنه جمهور ذواق وعلي درجة من الوعي" ، وأستكمل حديثة قائلا: " بنخاف من جمهور الاسكندرية، لأنه عامل زي موج البحر، يا يطلعك فوق يا ينزلك تحت وتستحق أن تكون منارة عالمية للثقافة".











وأعرب الفنان العظيم، عن سعادتة بالفنان خالد نبوي، حيث قال: " خالد نبوي يستحق أن يكرم وسعيد بتكريمه".