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"بنخاف من جمهور إسكندرية"..محمد صبحي خلال تكريمه في "المسرح العربي"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:56 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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عبر الفنان الكبير محمد صبحي، عبر تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عن خوفه من جمهور الاسكندرية، حيث قال: " أنه جمهور ذواق وعلي درجة من الوعي" ، وأستكمل حديثة قائلا: " بنخاف من جمهور الاسكندرية، لأنه عامل زي موج البحر، يا يطلعك فوق يا ينزلك تحت وتستحق أن تكون منارة عالمية للثقافة".



وأعرب الفنان العظيم، عن سعادتة بالفنان خالد نبوي، حيث قال: " خالد نبوي يستحق أن يكرم وسعيد بتكريمه".


ومن الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، ويقام لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية، وقد افتتحت المهرجان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الدكتور اشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون وشارك في حفل الافتتاح الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبه الاسكندرية.


ويذكر أن الفنان "صبحي" أحتفل باليوبيل الذهبي لإنشاء فرقته المسرحية "استديو الممثل" بعد مرور 50 عاما علي بداية أولي عروضها، وذلك في شهر سبتمبر الماضي، من أعمالة التي لمست كل بيت مصري بجميع أعماره منذ بدأها حتي الأن وهو يوميات ونيس حيث تدور أحداثه حول ونيس الشخصية المثالية الذي يريد تربية أبنائه تربية صالحة ويواجه في سبيل ذلك العديد من المشاكل من قبل المجتمع الذي يكتشف أن فيه من يحتاج إلي التربية أولاً.
"بنخاف من جمهور إسكندرية"..محمد صبحي خلال تكريمه في "المسرح العربي"
"بنخاف من جمهور إسكندرية"..محمد صبحي خلال تكريمه في "المسرح العربي"
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شرقاوي

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