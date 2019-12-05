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أستاذ استثمار: مجتمع الأعمال يحتاج إلى الدعم.. وهذا ما تفعله الدولة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:52 م
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الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر يتحسن تدريجيا، موضحا أن زيادة الاستثمارات سيلعب دورا في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث لابد من الاهتمام بالاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة من أكثر القطاعات التي ستساهم في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، منوها بأن قطاع الصناعة يحتاج إلى رعاية كبيرة من خلال زيادة التمويل.

وأضاف أن مجتمع الأعمال يحتاج إلى مزيد من الدعم ولهذا تعمل الدولة على اطلاق مبادرات لمساعدتهم، لافتا إلى أن قطاع الصناعة واجه ظروف صعبة خلال السنوات الماضية تمتد إلى ما قبل 2011، ولكنها تشهد الآن حالة من الإصلاح.
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الكلمات المفتاحية

مبادرات الدولة تنمية الاستثمار

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