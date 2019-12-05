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أقوى حفلة في الرياض.. محمد رمضان يشارك جمهوره
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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بسنت أشرف
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شارك الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر في الفيديو وهو على المسرح وكان يرتدي ببنطلون وجاكيت أسود .
وعلق " رمضان" على الصورة قائلًا: "من أقوي حفلة في الرياض .
وحاز الفيديو علي إعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التلعيقات الحفلة كانت جامدة جدا وأردف آخر نمبر وان .
يقوم الفنان محمد رمضان بتصوير مسلسل "البرنس" يوم 16 ديسمبر القادم، وقام بإنتاجه شركة سينرجي، وتأليف وإخراج محمد سامي، سيبدأ سامى التصوير بديكور منزل محمد رمضان فى المشاهد الأولى، التى تجمعه مع غادة عادل وأشقائه، ويشارك فى المسلسل كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، مي سامى .
وأعلن الفنان محمد رمضان عن فوزه بلقب "المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا" بجوائز الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء
وعلق " رمضان" على الصورة قائلًا: "من أقوي حفلة في الرياض .
وحاز الفيديو علي إعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التلعيقات الحفلة كانت جامدة جدا وأردف آخر نمبر وان .
يقوم الفنان محمد رمضان بتصوير مسلسل "البرنس" يوم 16 ديسمبر القادم، وقام بإنتاجه شركة سينرجي، وتأليف وإخراج محمد سامي، سيبدأ سامى التصوير بديكور منزل محمد رمضان فى المشاهد الأولى، التى تجمعه مع غادة عادل وأشقائه، ويشارك فى المسلسل كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، مي سامى .
وأعلن الفنان محمد رمضان عن فوزه بلقب "المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا" بجوائز الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء
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