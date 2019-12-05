أقوى حفلة في الرياض.. محمد رمضان يشارك جمهوره

شارك الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر في الفيديو وهو على المسرح وكان يرتدي

ببنطلون وجاكيت أسود .

وعلق " رمضان" على الصورة قائلًا: "من أقوي حفلة في الرياض .