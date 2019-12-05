نتيجة مباراة السعودية| مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 نصف نهائي خليجي 24 HD YouTube

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة السعودية ضد قطر، في قمة مباريات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية بشكل عام والسعودية والقطرية بشكل خاص، كورة لايف KORALIVE.





بث مباشر بين ماتش لمباراة السعودية ضد قطر اليوم bein match

لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين السعودية ضد قطر Saudi live stream، حيث يعول المنتخب القطري على قوته الهجومية المتمثلة في أكرم عفيف، والمعز علي.





بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة السعودية ضد قطر

كورة جول Saudi KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة المنتخب الأول لكرة القدم بين السعودية ضد قطر، المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس، والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.





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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة السعودية ضد قطر، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على المنتخب السعودي، نظرًا لقوة منافسه القطري، الذي تمكن من حسم لقب كأس أمم آسيا في النسخة الأخيرة.

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يتطلع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لضرب موعد في المباراة النهائية مع نظيره البحريني الذي نجح في التأهل على حساب نظيره العراقي، بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.



